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kora on line| مشاهدة مباراة الهلال vs مونتيري بث اليوم السبت 21/12/2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:27 م
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مشاهدة مباراة الهلال vs مونتيري
مشاهدة مباراة الهلال vs مونتيري
الفجر الرياضي
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري  حيث يخوض فريق الهلال السعودى بطول دورى أبطال أسيا مباراة تحديد المركز الثالث والأخيرة له فى بطولة كأس العالم للأندية، ويأمل زعيم أسيا فى تحقيق الانتصار الأخير له وتحقيق المركز الثالث والتتويج بالبرونزية، كما يطمح هلال نجد فى خطف البطاقة الأخيرة وحصد ميدالية قبل رحلته للعودة، ويطمح الموج الأزرق فى تقديم الأداء الفنى المميز والمقنع وترك بصمة جيدة في البطولة العالمية.

 


 
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الأسطورة لايف مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر كورة اون لاين الشوط الاول السبت 21/12/2019 Yalla shoot القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري
وكان مونتيري قد حقق لقب كأس الكونكاكاف ليتأهل لكأس العالم للأندية، وشارع فى ربع النهائى أمام فريق السد صاحب الأرض وفاز عليه بنتيجة 3-2، ثم تأهل لنصف النهائى وملاقاة فريق ليفربول الإنجليزى وخسر فى الثوانى الأخيرة بنتيجة 2-1 .

 تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومونتيري اليوم
يبحث محبي الهلال السعودي الان عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومنير مشاهدة مباراة الهلال اليوم عبر شاشتها واليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري فى تحددي المركز الثالث لبطولة كأس العالم للاندية كما يلي:-

 تردد قناة الكأس 3 اتش دي Alkass Three HD على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11919 أفقي بتعليق سمير اليعقوبي.

قناة الكأس 3 اتش دي على القمر عرب سات بتردد 12245 عمودي.

تردد قناة قناة TVR 1
الترددات الفضائية والأرضية قناة TVR 1
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat W2 16 شرقا 11512 عمودي 29950 3/4 كوناكس
Intelsat 801 31.5 غربا 11402 عمودي 30000 3/4 فياكسس 2
Hellas Sat 2 39 شرقا 12524 عمودي 30000 3/4 فيديو جارد
Thor 2/3 0.8 غربا 11996 عمودي 28000 3/4 كوناكس
تردد قناة Match Football 2
الترددات الفضائية والأرضية
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Most 1 56 شرقا 12169 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 11785 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 11804 يسار 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 11785 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 11823 يمين 27500 3/4
فياكسس 2
تردد 20Mediaset SD/HD
وهى قناه مفتوحة على الاجهزة التي تدعم Multistream
بيانات جهاز الاستقبال
DVB-S2/8PSK
MPEG-2
MPEG-4
Multistream
PLS: Gold+
262140

الترددات الفضائية والأرضية
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat 5 West A 5 غربا 12522 عمودي 35500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح
Hot Bird 9 (13C) 13 شرقا 11919 عمودي 29900 DVB-S QPSK 5/6 ناجرافيشن
Hot Bird 1-9 13 شرقا 11432 عمودي 29900 DVB-S2 8PSK 3/4 ناجرافيشن
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