Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف جوميز رابط ماتش الهلال BEIN

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:28 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، yalla shoot live تابع حصريا مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية kora on line
دوري بلس حيث يأمل الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني للزعيم الهلالي، koraliveفي قيادة فريقه لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالكرة السعودية وتحقيق ميدالية تاريخية، في أولى مشاركات الفريق عبر تاريخه، DAWRY PLUS حيث من المنتظر أن يدفع المدير الفني بجميع عناصره الأساسية والقوية أملا في خطف نتيجة المباراة لصالحه خاصةً في ظل الأنباء الواردة التي تؤكد دخول مونتيري المكسيكي المباراة بالبدلاء، تابع كورة بلس مباراة قوية في كأس العالم للأندية KORA PLUS والمقامة في قطر.kora star
كورة أونلاين، وتأتي المباراة بعد أن تلقى الهلال السعودي، هزيمة أمام فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية، فيما يلعب مونتيري المكسيكي المباراة بعد الهزيمة أمام ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد، KORA ONLINE، شاهد الهلال السعودي يصطدم بمونتيري المكسيكي، لحصد برونزية العالم.
موعد مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية
ويستضيف ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة نارية للهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، حيث ستقام المباراة في الساعة الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.kora live star
القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية
كورة لايف حيث ستذاع مباراة الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD1، الهلال ضد مونتيري المكسيكي KORA LIVE شاهد مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي حصريًا بدون تقطيع youtube live


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 23 ساعة

فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

منذ ساعة و 18 دقيقة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

منذ ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زيدان يضحي بأفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

منذ ساعة و نصف

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ يوم

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فضيحة تحكيمية تتسبب في إيقاف "حكم" بمباراة طنطا والمقاصة (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:17 م

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

02:52 م

فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

03:30 م

عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

01:37 م

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

01:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status