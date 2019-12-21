يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

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يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة والافيس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسبانى فى تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم KOORA STAR ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة والافيس KOORA LIVE .

شاهد مباراة برشلونة اليوم امام الافيس بالدوري الإسباني تحت قيادة الحكم ماريو لوبيز فى تمام تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم YALLA SHOOT ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة والافيس KOORA ONLINE .

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