مصدر أمني يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لنجلة خيرت الشاطر

أكد مصدر أمني، أن عائشة الشاطر - نجلة القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر - تتلقى علاجها، ويتم عرضها على مستشفى قصر العيني.





وأوضح المصدر في تصريحات اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ الخطة العلاجية التي تقررها المستشفى والفريق الطبي المعالج.





كانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت مؤخرًا عن تدهور الحالة الصحية لـ"نجلة الشاطر"، المحبوسة على ذمة إحدى القضايا.



