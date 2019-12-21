شاهدوها الآن بث حي | live مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر بدون تقطيع "مونديال الأندية"

كورة لايف – بث مباشر مباريات كأس العالم للأندية 2019، تابع البث المباشر لمباريات فريق الهلال السعودي في مونديال الأندية ONLINE، حيث يلتقي الزعيم السعودي اليوم السبت مع نظيره مونتيري المكسيكي في مواجهة قوية ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية في "قطر".

مشوار الهلال ومونتيري في مونديال الأندية:

استهل الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز علي الترجي التونسي 1-0 ثم تأهل للدور نصف النهائي وتقابل مع فلامينجو البرازيلي وخسر 3-1، بينما اصطدم فريق مونتيري بنظيره السد القطري في مستهل مشواره وفاز عليه 3-2، ثم التقي مع ليفربول الانجليزي وخسر 2-1.

أصحاب المركز الثالث في تاريخ بطولة كأس العالم:

كول كورة مشاهدة بث مباشر مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، حيث استطاع عدد من الأندية تحقيق "برونزية" البطولة منذ انطلاقها عام 2000 وهم:

نيكاكاسا المكسيكي – سابريسا الكوستاريكي – الأهلي المصري – أوراوا الياباني – جامبا أوساكا الياباني – بوهانج ستيلرز الكوري – انتر ناسيونال البرازيلي – السد القطري – مونتيري المكسيكي – اتليتكو مينيرو البرازيلي – اوكلاند سيتي النيوزلندي – سانفريس هيروشيما الياباني – اتليتكو ناسيونال الكولومبي – باتشوكا المكسيكي – ريفر بليت الارجنتيني.

كيفية مشاهدة البث المباشر YALLA LIVE مباراة الهلال ومونتيري:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الهلال ومونتيري المكسيكي على "برونزية" كأس العالم للاندية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًابتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش، على ستاد خليفة الدولي.

وتسطيعون مشاهدة بث مباشر ONLINE للمباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD، الناقل الرسمي لمباريات مونديال الأندية، حيث تذاع المباراة عبر BEIN SPORTS HD1، كما تذاع المباراة عبر قنوات الكاس القطرية الرياضية، ويمكنكم مشاهدة المباراة أونلاين من خلال روابط البث المباشر عبر موقعنا.







