"كان غيرك أشطر".. جديد راغب علامة والموسيقار طلال

قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار د. طلال ، واشراف عام خالد أبو منذر ، وخلال الأيام المقبلة سيتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية ، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ،عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، خطف به راغب علامة الأضواء ، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز ، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي واسلوب رشيق .