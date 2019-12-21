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"كان غيرك أشطر".. جديد راغب علامة والموسيقار طلال

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:22 م
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راغب علامة
راغب علامة
أحمد رمضان متولي
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قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار د. طلال ، واشراف عام خالد أبو منذر ، وخلال الأيام المقبلة سيتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب.

 

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية ، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ،عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، خطف به راغب علامة الأضواء ، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز ، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي واسلوب رشيق .

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