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"كان غيرك أشطر".. جديد راغب علامة والموسيقار طلال
السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:22 م
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أحمد رمضان متولي
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قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار د. طلال ، واشراف عام خالد أبو منذر ، وخلال الأيام المقبلة سيتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب.
"كان غيرك
أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية ، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية
مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ،
كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ،عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على
صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، خطف به راغب علامة الأضواء ، ليضاف إلى سجل نجاحاته
الفنية ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز ، لما
يحمله العمل من فكر فني موسيقي واسلوب رشيق .
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