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مصطفى ثابت: رئيس الوزراء نموذج أمل للشباب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:22 م
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مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذج للأمل بالنسبة للشباب، مشيرًا إلى أن "مدبولي" في كلمته بمنتدى الشباب بجامعة القاهرة، أكد أنه لم يكن يحلم أن يجلس على كرسي رئيس وزراء مصر".

وأوضح "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "صباح القاهرة" المذاع عبر القناة الثالثة، اليوم السبت، أن "مدبولي"، شاب مصري من قرية مصرية كان استاذ في كلية الهندسة، واجتهد حتى وصل لمنصب رئيس مجلس وزراء مصر، مشددًا على أن نواب المحافظين ليست لديهم وساطة للتعيين، وإنما وصلوا لهذه المناصب بجهودهم الذاتية واجتهادهم.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، أن تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، كان مبهرا للغاية، وهو شيء يدعو للسعادة والبهجة والفخر، مضيفًا مخاطبًا الشباب: "خجدوا بالكم أن نواب المحافظين شباب من قرى ونجوع حاولوا مرة واثنين وعشرة إلى أن وصلوا للمنصب ده"، مشددًا على ضرورة ألا يتم إغفال دور القامات وأن نحترم ونقدس الخبرات ونسير على دربهم في التعلم.
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