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نشرة حوادث "الفجر": خطة الداخلية لتأمين أعياد الميلاد.. وانتحار شاب بالعجوزة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. انتحار شاب في العجوزة
تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب "محمود.ي" البالغ من العمر 32 عامًا
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التحقيق في مقتل شاب على يد عاطل بالجيزة
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب ويدعى "سعيد.م" في عقده الثاني من العمر، على يد عاطل بالجيزة إثر إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، فيما طلبت التحريات حول الواقعة للتفاصيل اضغط هنا

"تركته والدته بمفرده".. مصرع طفل في حريق بالبدرشين
لقي طفل مصرعه إثر نشوب حريق بشقة سكنية في دهشور بمركز البدرشين بالجيزة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة للتفاصيل اضغط هنا

بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
تكثف الأجهزة الأمنية جهودها وتعمل على انتشار قواتها الأمنية بكافة المديريات، لتأمين كافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
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ربة منزل تقتل طفلا بمنشأة القناطر والسبب مفاجأة
تعدت ربة منزل بالضرب والتعذيب على طفل، لتبوله بملابسه، حتى أسقطته قتيلا، بمركز منشأة القناطر.
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تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 12 متهمًا بـ"دواعش سيناء"
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء" لجلسة 29 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع للتفاصيل اضغط هنا

بلاغ ضد أيمن نور: باع وطنه من أجل أموال المخابرات التركية
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 49668 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بالتخابر لصالح المخابرات التركية وتلقي تمويلات مالية منها بغرض الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري. للتفاصيل اضغط هنا

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