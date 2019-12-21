غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش تطوير منطقة قناة السويس

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدًا الأحد؛ لمتابعة تنفيذ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.



ويصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.