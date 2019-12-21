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الآن| تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري اليوم" بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري Hilal yalla

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
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يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل مع فريقه ضد فريق مونتيري المكسيكي في اطار مبارايات الدوري النصف النهائي لمبارايات كأس العالم للأندية ضد فريق مونتيري المكسيكي في المباراة قبل النهائية لمونديال الأندية المُقام بقطر لعام 2019، وستكون المباراة بإذن الله اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستكون المباراة على ملعب ستاد خليفة الدولي في قطر وتحديدا في العاصمة الدوحة.


ويبحث عشاق محمد صلاح نجمنا المصري ونجم فريق ليفربول عن قنوات

مفتوحة لمشاهدة المباراة مجانا بدون تشفير أو تقطيع، بسبب ارتفاع أسعار اشتراكات قناة بي ان سبورت، وفي هذا المقال سنعرض لكم قنوات مجانية مفتوحة ستذيع لقاء ليفربول ضد مونتيري مباشرة وبدون تشفير.
ترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباشرة لمباراة ليفربول ضد مونتيري بدون تشفير
قناة الكأس 6 – Alkaas 6HD
هي قناة قطرية تنقل أحداث البطولة بشكل مباشر وبدون اشتراكات.
القناة موجودة على القمر الصناعي ARABSAT 2A واضبطه في اتجاه 26 شرقا.
التردد: 12418 أفقي.
معامل الترميز: 27500.
التعليق على المباراة سيكون باللغة العربية بتعليق المعلق خالد الحدي.
قناة الكأس 3 – Alkaas 3HD
القناة موجودة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
التردد على نايل سات هو 11919 أفقي – معامل ترميز 27500 – تصحيح 3/4.
التردد على عرب سات هو 12245 عمودي – ترميز 27500 – تصحيح 3/4.
موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي
نتيجة مباراة الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومونتيري بدون تشفير
قناة Asr HD TV تابعة لدولة أفغانستان على قمر Insat 2DT في الاتجاه 55.1 شرقا، بتردد عمودي 10845، تصحيح 2/3 وترميز 27500.
قناة BBC TWO هي قناة مفتوحة ستنقل المباراة مباشرة بدون تشفير على قمر أسترا Astra 2A/2B/2D واتجاه 28.2 شرقا، والتردد هو 10733 أفقي وكذلك 10847 عمودي، ومعامل الترميز 23000 ومعدل التصحيح 3/4.


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