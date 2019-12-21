محمد كريم يشارك الجمهور أحد عروض A Score to Settle

بالتزامن مع انطلاق الفيلم الأميركي A Score to Settle في دور العرض المصرية، يشارك بطله النجم محمد كريم الجمهور أحد عروضه، وذلك بحضور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة. يأتي ذلك بعد النجاح الذي شهده الفيلم في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.

ويذكر أن كريم أول نجم مصري عربي يقام له عرض خاص في المملكة العربية السعودية لفيلمه في دور العرض هناك.

وتدور أحداث الفيلم الأميركي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشئ الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas (1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.