عيضة المنهالي يطرح أحدث أصدارتها الغنائية "أحلام طيفه" (صوت)

أطلقت شركة الخوار أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان "أحلام طيفه" وهي من الأعمال الغنائية المميزة التي أشبة ما تكون كالعين الجارية التي نبتت على جنابتها الأزهار، بتوقيع شعري من الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم التي رسمت حروف هذه القصيدة في لوحةً شعرية اتسمت بعمق المشاعر وصدقها، فجاء مطلعها بهذه الكلمات:

كله ولا فراق محبوبي .. ما أطيق بعده ولا فراقه

كني بلا قلب مسلوبي .. ومن عاش من دون خفاقه؟

"أحلام طيفه" من غناء صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي ومن ألحان عبدالله المعمري وتوزيع رائد سامي وهندسة الصوت: المهندس ماجد صالح ومكساج: المهندس حسين بركات والإشراف العام على هذا العمل للشاعر الإماراتي علي الخوار، وفيديو وإدارة أنتاج العمل فكانت بلمسات علاء فياض، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني.

وسبق لشركة الخوار إن أطلقت أغنية بعنوان "شبيه القمر" بصوت الفنان عيضة المنهالي ومن أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، والتي حققت خلال إطلاقها انتشاراً كبيراً على كافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية الخليجية والعربية.

وتعتبر شركة الخوار للإنتاج الفني رائدة إصدار الأعمال الغنائية الاحترافية، إذ تسعى الشركة إلى تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات المميزة، من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً يرتقي بالذائقة الفنية خليجياً وعربياً.

وتصدرت أغنية "أحلام طيف " أثير الإذاعات الخليجية والعربية لتلقى رواجاً واسعاً منذ إطلاقها، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الالكترونية.