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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة BARCA رابط ماتش برشلونة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسبانيkora star.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد ألافيس، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس.

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