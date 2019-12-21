كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة BARCA رابط ماتش برشلونة

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسبانيkora star.

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