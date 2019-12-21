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رئيس مجلس النواب الليبي: اتفاق "السراج وأردوغان" عملية ابتزاز

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات
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وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرد عملية ابتزاز.

 

قال عقيلة صالح، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضاً يقفون صفاً واحداً رفضاً لإرسال قوات تركية.

 

وأضاف أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات، فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين.

 

وأشار صالح، إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس، لكن السراج بدلاً من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.

 

وناشد صالح، المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة "الوفاق" بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح.

 

وأشاد رئيس البرلمان الليبي بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.

 

ووقعت حكومة "الوفاق"، والرئيس التركي رجب أردوغان، الشهر الماضي مذكرتي تفاهم بشان التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية.

 

ويشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري انطلاق معركة اقتحام طرابلس لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية.

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ليبيا عقيلة صالح تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

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