"أنا العريس" عرض مسرحي جديد أول يناير على "البالون" (صور)

يواصل الفنان شيكو، البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة "أنا العريس" داخل قاعه صلاح چاهين بمسرح البالون.

"أنا العريس" بطولة كل من الفنانة عايدة غنيم، والفنانة القديرة آمال رمزى، وجمال حجازى/ والفنان القدير ممدوح درويش، الفنان القدير همام عبدالمطلب، فتحى سعد، محمود الصغير، أبناء الفرقة الاستعراضية سحر عبدالله سيد، عبدالرحمن ابراهيم غنام، وفاء سليمان، ايمان مصطفى.

العرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د.عادل عبده، من تأليف د. أمين يوسف، أشعار سامح سليم، الحان الفنان يحيي غانم، تصميم استعراض وفيق كمال، تصميم ديكور محمد خبازه، إضاءة تصميم شريف البورعي، تصميم ملابس منه محمود، وتنفيذ محمود جمال، مخرج منفذ محمد رجب، منسق إعلامي خالد حمدالله.

مدرب الاستعراض علاء العجمي تنفيذ ديكور ابو العلا صابر، المدير المالي والإداري أمل حبيب، والإخراج صلاح لبيب.