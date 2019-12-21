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بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تكثف الأجهزة الأمنية جهودها وتعمل على انتشار قواتها الأمنية بكافة المديريات، لتأمين كافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

وكما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
بـ"قوات تدخل" و"شرطة نسائية".. "الداخلية" تؤمن أعياد الميلاد ورأس السنة
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