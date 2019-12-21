ربة منزل تقتل طفلا بمنشأة القناطر والسبب مفاجأة





وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا مفاده، ورود بلاغًا لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من سيدة، عمرها 28 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز منشأة القناطر بتضررها من طليقها، 30 سنة، عامل وزوجة طليقها، 25 سنة، ربة منزل لقيام الثانية في 19-12-2019 بالتعدي بالضرب علي نجلها 3 سنوات، مقيم رفقة والده لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه مما تسبب في وفاته وقاموا بدفنه من دون تصريح.



وبإجراء تحريات المباحث تبين صحة البلاغ الوارد، وتمكنت القوات من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تعدت ربة منزل بالضرب والتعذيب على طفل، لتبوله بملابسه، حتى أسقطته قتيلا، بمركز منشأة القناطر.