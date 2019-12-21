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الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:54 م
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باركود 615
باركود 615
الفجر الفني
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 انتهى المخرج مينا سويحة، من تصوير 60% من أحداث فيلمه "باركود 615 " ويتبقي له خمسة أيام تصوير للانتهاء من تصويره، منها يوم بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالجيزة، وأربعة أيام تصوير خارجى بالشوارع.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

 

يقول مينا سويحة مخرج الفيلم: "الفيلم به أكثر من 18 ماستر سين وهذا العدد الكبير من المشاهد الرئيسية صعب جدا فى تنفيذه ويتطلب مجهود شاق من كرو العمل كله، والفيلم مبنى على ألغاز وكلما توصلنا لحل لغز ندخل فى لغز أكبر.

 

تابع سويحة: "الفيلم ينتمى للمدرسة الأمريكية في تنفيذه من حيث الإثارة والتشويق وشكل الإخراج الصورة والديكور".

 

واختتم مينا كلامه قائلا الفيلم باختصار يقول "إتق شر الحليم إذا غضب واللى تحسبه موسى يطلع فرعون".

 

الفيلم من بطولة محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وراندا البحيرى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة وإنتاج  challenge production house "أساف وأشرف شعبان"، ومن المنتظر أن ينتهى تصوير الفيلم بداية يناير المقبل.

الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615" يناير المقبل (صور)
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