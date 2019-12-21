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الاتحاد الأوروبي يعارض العقوبات الأمريكية على خط أنابيب الغاز الروسي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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عارض الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تبني خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات الاتحاد الأوروبي التي تمارس أعمالًا تجارية مشروعة".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات يوم الجمعة، واستهدفت الشركات بناء خط أنابيب "Nord Stream 2" الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار تحت بحر البلطيق.

ويهدف المشروع إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى الإقتصاد الأوروبي الرائد، ألمانيا، ولكن المشرعين الأمريكيين يحذرون من أنها ستثري حكومة روسية معادية وتزيد بشكل كبير من تأثير الرئيس فلاديمير بوتين في وقت يتصاعد فيه التوتر عبر القارة.

وتقوم المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للكتلة، بتحليل التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث "كان هدف المفوضية دائمًا هو ضمان عمل "Nord Stream 2" بطريقة شفافة وغير تمييزية مع درجة مناسبة من الرقابة التنظيمية".

وأشار المتحدث إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن خطوط الأنابيب إلى الكتلة، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو، قد تم الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة.

وجاءت العقوبات الأمريكية بعد أيام فقط من توسط الاتحاد الأوروبي في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز إلى أوروبا قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق بالعام الجديد.

ويأتي حوالي 18٪ من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا، مما يضع ضغوطًا إضافية على مسؤولي الاتحاد الأوروبي للتوسط في صفقة.


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الكلمات المفتاحية

خط أنابيب الغاز الروسي العقوبات الأمريكية الاتحاد الاوروبي

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