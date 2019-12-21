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"مكافحة المخدرات" تداهم مصنع استروكس في السويس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الاستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وتخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بمخدر الاستروكس وقيامه بتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومبيدات تحدث آثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (عدد 207 كيس لمخدر الاستروكس وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض – هاتف محمول ) وباستكمال تفتيش مسكنه أمكن ضبط (عدد 2 كيس لمخدر الاستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام – 3 زجاجات لمادة الأسيتون – 5 زجاجة بيروسول – 3 زجاجات مبيد حشرى – 4 زجاجات مواد سائلة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.
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