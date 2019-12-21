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أبرزها الكيانات الإرهابية.. غدًا البرلمان يصوت على 3 قوانين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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إسلام شعراوي
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يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
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