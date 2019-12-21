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محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدولة تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي يتم تمويلها من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وأوضح المحافظ، أنه يجري تنفيذ ١١ مشروعا بقطاع مياه الشرب و٦ مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز (أبوتشت – فرشوط – نجع حمادي – دشنا – قنا – قـفط – قوص - نقادة).

وأشار إلى أن مشروع صرف صحي قري (الشقيفى – بخانس – الحسينات) بمركز أبوتشت الذي يتم تنفيذه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 190 مليون، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار وسيتم ربطها بمحطة المعالجة الرئيسية.

ولفت إلى أن المشروع سيخدم 50 ألف مواطن من أهالي القرى الثلاث.

وأوضح أن محطة مياه أبو تشت، المرشحة والمقامة على مساحة 6 أفدنة بقدرة 600 لترثانية، كمرحلة أولى، موجها بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية لتصل قدرة المحطة إلى 1200 لتر ثانيه.

وأكد أنه تم إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة ٣ سنوات، من ٢٠١٩ - ٢٠٢٢، لتنفيذ المشروعات، يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن، من ٨٦٪ إلى ١٠٠٪ وبالقرى من ١٢٪ إلى ٥٠٪، كما تستهدف خفض معدلات الفقر إلى ٣٦٪ بحلول عام ٢٠٢٢.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو تشت، يرافقه حازم عمر نائب، المحافظ، وخالد عويس، رئيس مدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ قنا: ننفيذ 17 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
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