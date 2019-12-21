سعر الذهب يرتفع جنيهين في أسواق الصاغة اليوم 21-12-2019

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة بقيمة جنيهين للعيار حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 660 جنيها للجرام وهو أكثر أعيرة الذهب انتشارا في السوق المصري وجاءت اسعار الذهب بعد ارتفاعها على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 565.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 754.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5280 جنيها

أوقية الذهب 1477 دولارا

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجع في الأسعار خلال تعاملات اليومن الماضيين تزامنا مع انخفاض اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 660 جنيها مقابل 662 جنيها الجمعة الماضي، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.





وأرجعت شعبة الذهب انخفاض الاسعار إلى هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض سعر الذهب عالميا.

اسعار الذهب العالمي

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين.





ويترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.



