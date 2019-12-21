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تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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كرمت إدارة الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية نجوم الفن و الإعلام بحضور معالي وزير الطيران الأسبق حسين مسعود، الدكتور أحمد سمير عميد مركز الاستشارات و البحوث و التطوير بأكاديمية السادات، الدكتور عمرو التقي رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،  الدكتور كريمة شلبي وكلية الوزارة و رئيس الإدارة المركزية بأكاديمية السادات، اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق. 

 

وسلم التكريم  رئيس مجلس إدارة الاكاديمية الروسية للنجوم  الفن المخرج القدير تامر حمزه، الفنان نضال الشافعي، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة هبه السيسي،  الفنان مصطفي هريدى ، الإعلامية مي البحيرى، معالي وزير الطيران الاسبق حسين مسعود، اللواء حسن محمود أمين عام أكاديمية السادات الاسبق، دكتور صلاح مازن عميد الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا.

 

يذكر أن مقدمة الحفل  الإعلامية مي البحيرى التي ظهرت بإطلالة جذابة أثناء التقديم. 

تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام بحفل تخرج المنحة الروسية (صور)
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