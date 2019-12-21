رئيس الوزراء اللبناني الجديد: الحكومة ستحصل على الدعم الغربي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد المدعوم من حزب الله "حسن دياب"، في مقابلة مع الحدث أن تعيينه كان دستوريًا وأنه لن يواجه مشكلة في تلقي الدعم الغربي إذا كانت الحكومة من "متخصصين" مستقلين.



وأضاف دياب أيضًا أنه سيكون لقاء مع جميع الأطراف والطوائف، بما في ذلك السنة.



وتم رفض ترشيح دياب من قبل السنة بعد أن فشل في الحصول على دعم من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزبه. وفي ظل النظام السياسي الطائفي اللبناني، يُترك مقعد رئيس الوزراء لمسلم سني.



وتم تعيين دياب، وزير التعليم الأكاديمي والسابق، كرئيس للوزراء في البلاد بدعم من حزب الله الشيعي المسلح المدجج بالسلاح وحلفائه. وصنفت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وجامعة الدول العربية، حزب الله كمنظمة إرهابية.



ويقول محللون إن دياب واجه عقبات بسبب اعتماده على دعم حزب الله وعدم وجود دعم حقيقي من طائفته السنية أو حركة الاحتجاج.



وقال سامي نادر، رئيس معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية "لقد تم تقديم دياب بالفعل كرئيس وزراء مؤيد لحزب الله يقتل أي إمكانية للحصول على المساعدات المالية الدولية التي هي الفرصة الوحيدة للخروج من الأزمة".



ويبحث لبنان، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975، و1990، عن حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء الحريري في 29 أكتوبر استجابةً للاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.



