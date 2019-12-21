"الطيب" يتفقد مستشفى الأزهر التخصصي.. ويشيد بمستوى الخدمة





جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم السبت لمستشفى الأزهر التخصصي من أجل متابعة آخر التطورات التي تشهدها المستشفى فضلا عن الاطمئنان على تطبيق أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى المترددين عليها.



كما زار الإمام الأكبر طالبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وذلك بعد نجاح جراحة استئصال ورم الفك أجراها فريق أطباء المستشفى لها بوحدة جراحات الرأس والرقبة، والتي تم استحداثها لتكون من أولى الوحدات على هذا النسق في مصر، وتضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في جراحات الفم والوجه والفكين والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأورام والأشعة التشخيصية، مشيدا باستحداث الوحدة بنجاح الجراحة للطالبة متمنيا لها الشفاء العاجل.



وحرص أيضا على زيارة أقسام المستشفى المختلفة، والتي تضم في مرحلتها الأولى 121 سريرا و5 غرف عمليات و48 عيادة تخصصية و28 سرير رعاية، بجانب مراكز الأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والقلب، وتستهدف في المرحلة الثانية إضافة 450 سريرا و21 حجرة عمليات و120 سرير رعاية، ومن المتوقع افتتاحه في مارس من العام القادم 2020م.



عبر الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن إعجابه الشديد من التطور الذي حدث داخل مستشفى الأزهر التخصصي، مشددا على دور قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر والتزامه بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمرضى وأسرهم، ومواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة.