النيابة تنتقل لمعاينة حريق شقة المطرية





وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

أجرت نيابة المطرية، معاينة لشقة شب بها حريق اليوم السبت، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه.