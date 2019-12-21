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٢١ لاعبا في قائمة منتخب اليد قبل معسكري صربيا والسويد استعدادا لأمم إفريقيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عن تسلمه القائمة النهائية لقوام المنتخب الوطني للرجال من المدير الفني للمنتخب الوطني الأسباني روبيرتو جارسيا باروندو والمتعلقة بسفر الفريق لأداء معسكر تدريبي في  كل من صربيا والسويد والذي سيقام خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر الجاري وحتي الخامس من يناير المقبل ضمن خطة الجهاز الفني إستعدادا لبطولة الأمم الإفريقية للرجال التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ إلي ٢٧ من يناير المقبل .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن المدير الفني إختار ٢١ لاعبا لمعسكري صربيا والسويد والذي سيتخلله ٤ مباريات دولية ضد منتخبا صربيا والسويد موضحا أن الفريق سينتقل مباشرة بعد معسكر صربيا إلي السويد مباشرة ثم العودة للقاهرة .
وأضاف صفا أن اللاعبين هم كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد علي لحراسة المرمي وكل من محمد سند وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر  ويحيي خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع الألعاب . ويحيي الدرع وعلي زين وحسن قداح في مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر . أما في مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . 

واستبعد المدير الفني ٥ لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامي وعبدالرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة في عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة في العضلة الخلفية .

وسيقوم المدير الفني الأسباني للمنتخب باستبعاد ٣ لاعبين أخرين بعد العودة من السويد وتحديدا خلال الفترة من ٨ إلي ١١ يناير المقبل وخلال معسكر المنتخب الأخير بالقاهرة لتكون القائمة النهائية للمنتخب ١٨ لاعبا وفقا لقواعد الإتحاد الإفريقي قبل السفر إلي تونس يوم ١٤ يناير المقبل .

علي صعيد أخر إجتمع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع إتحاد كرة اليد لمتابعة سير العمل في صالة إستاد القاهرة وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي يتم بناءها حاليا وتستوعب ٤٥٠٠ متفرج ويسير العمل فيها بكفاءة متميزة بعدما قامت الهيئة الهندسية بزيادة ٦٠٠ عاملا جديدا فيها بالإضافة للعاملين بها منذ البداية وذلك لزيادة وتيرة الأعمال الجارية إستعدادا لوصول لجان تفتيش الإتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة المقبلة إستعدادا لمونديال اليد الذي تستضيفه مصر عام ٢٠٢١ .
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