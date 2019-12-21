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عاجل.. فضيحة تحكيمية تتسبب في إيقاف "حكم" بمباراة طنطا والمقاصة (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:33 م
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طنطا
طنطا
سارة سالم
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الحكم المساعد ممدوح مصطفي إسماعيل الذي تواجد في مباراة طنطا ومصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأبعدت لجنة الحكام إيقاف الحكم ممدوح مصطفيى إسماعيل عن الدوري المصري الممتاز لمدة شهرين بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد الفريق الطنطاوي ولم يكن بها شيء تسببت في تعادل مصر المقاصة بالمباراة التي أقيمت بينهم في الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن نادي طنطا تعادل إيجابيا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، في المباراة التي جمعت بينهم علي ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

نادي طنطا طنطا ركلة جزاء طنطا والمقاصة الدوري المصري

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