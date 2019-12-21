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جميلة عوض فتاة شعبية لأول مرة فى "بنات ثانوي"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
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أنهت الفنانة جميلة عوض تصوير فيلمها الجديد «بنات ثانوى» فى أولى بطولاتها النسائية السينمائية من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، والمقرر عرضه بالسينمات 7 يناير المقبل. وتقدم فى دور البطولة فتاة بالصف الثانى الثانوى فى مدرسة حكومية وتخوض مشكلاتها شأنها شأن فتيات وشباب جيلها بهذه المرحلة.

وقالت جميلة عن دورها: «سعيدة جداً بتجربة سينمائية نسائية تتصدر بطولتها فتيات، وهو أمر جيد أن نشهده بالسينما المصرية بعد أن تحمس له المنتج أحمد السبكى. أحببت تفاصيل الدور المختلفة؛ حيث أجسد دور فتاة مراهقة فى مدرستها الثانوية الحكومية، وهذه الفئة الاجتماعية بخلفياتها الشعبية لم ألعبها من قبل. وحاولت أن أستعد للدور بمراقبة بعض فتيات المدارس الثانوية الحكومية والانتباه لتصرفاتهن والاستماع إلى لغة حوارهن وتعبيرهن عن مشكلاتهن اللائى تؤرقهن. هناك مشاهد صعبة بالفيلم ولزمها عدة انفعالات مُركبة، لكن التجربة بأكملها كانت ممتعة وشهدت الكواليس ألفة عظيمة بيننا؛ فهى بطولة نسائية ونحن فتيات ننتمى لنفس الجيل ونملك أفكارا متقاربة وحس دعابة متشابهًا».

«بنات ثانوى» تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرضن لما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة. الفيلم من بطولة جميلة بالإضافة إلى محمد الشرنوبى ومى الغيطى وهدى المفتى وهنادى مهنا ومايان السيد.
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