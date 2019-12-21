زوج شيرين وشقيقها يتورطان فى أزمة مع حبيبها القديم

حياة شيرين عبدالوهاب من وقت لآخر تتعرض لعواصف فلا تكاد تستقر حتى تمر بأزمة جديدة ومؤخرا بدأت بالفعل أزمة بين حبيبها الأسبق والذى كان يتولى أعمالها وبين زوحها الفنان حسام حبيب ووصل الأمر للخناق.





وبدأت القصة بعد أن حكى حسام لأحد المطربين ما قاله حبيب شيرين الأسبق عنه ليتحول الأمر إلى مشكلة كبيرة ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم وتوعده حسام بأنه سيلقنه درسا وبالفعل ذهب لمكتبه ومعه شقيق شيرين وكريم الحميدى الذى أنتج لشيرين عبدالوهاب آخر ألبوماتها، للحديث عن الأمر لتتحول القصة إلى خناقة كبيرة بينهما ويتردد بأن حسام وشقيقها قاما بتلقينه «علقة سخنة».





وعلمنا بأن شيرين التى كانت تنتظر زوجها وشقيقها شعرت بالخوف الشديد وظلت تبكى وتوترت من الموقف.



