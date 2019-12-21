راغدة شلهوب: لو كنت ضيفة على «تحيا الستات» لاشترطت حياتى الخاصة خطا أحمر

انتهت الإعلامية راغدة شلهوب من تصوير حلقات الموسم الثانى من برنامجها «تحيا الستات»، المنتظر عرضه الأسبوع الجارى على شاشة قنوات النهار.





وعن التغييرات التى طرأت على الموسم الجديد تقول الإعلامية راغدة: «ليست تغييرات بالمعنى الكبير فمثلا حدث تغيير فى الديكور، وشكل الاستوديو، وبعض التصريحات، فلكل ضيفة فى برنامجى لديها عالمها وأسرارها وتجاربها الخاصة، لكن لن يكون هناك شىء صادم وإن كنت سأتطرق إلى بعض الأمور الفنية فى إحدى الفقرات بالبرنامج بخلاف الشخصية والتجارب الإنسانية».





وعن ضيوفها بالموسم الثانى أكدت شلهوب أن حلقة عفاف شعيب ستكون كليا مختلفة، لأنها كشفت من خلال الحوار عن أمور لم تكشف عنها من قبل، سواء شخصية أو فنية، كما تطرقت لعلاقتها بالفنان أحمد زكى، ومن بين الضيوف رانيا فريد شوقى، دنيا عبد العزيز وندى بسيونى وغيرهن.





وعن سر وجود الإعلامى مفيد فوزى كمحكم للستات فى نهاية الموسم قالت: «المحاور الكبير سيحل على البرنامج فى آخر حلقاته، ولن تكون استضافته فى إطار إجراء حوار عادى معه، وإنما ليبدى رأيه وتعليقاته فى آراء النجمات اللاتى حللن ضيوفاً على «تحيا الستات» بحكم تجربته الحياتية، مؤكدةً أن ردوده ستحمل العديد من المفاجآت، والتحليل الشيق بشكل كبير».





وبسؤالها لماذا لم تختر الإعلامى طونى خليفة، لأنها دائما تتحدث عن الصداقة بينهما والدعم الكبير الذى قدمه لها، أكدت أنها بالتأكيد كانت ستختار طونى كخيار ثانٍ إنما ترى فى مفيد فوزى رجلا له خبرة حياتية كبيرة فى العديد من المجالات وله تجارب خاصة وسيحكى عن رحلته وتجربته الشخصية بعد وفاة زوجته وأيضا علاقته بابنته، كما أنه عاش فى زمن الكبار والنجوم الكبيرة فبالتأكيد لديه الكثير ليقصه لنا ويعطينا خبرته».



