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القبض على 12 شخصًا لتورطهم في قضايا حق عام بالقيروان
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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مروى الجلاصي
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قامت وحدات منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة بمشاركة وحدات أمنيّة تابعة لإقليم الأمن الوطني بالقيروان والفوج الجهوي لحفظ النظام بالجهة بحملة أمنيّة، وذلك في إطار مقاومة كلّ أنواع الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.
وأسفرت عن إيقاف 12 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، تحرير 10 مخالفات مرورية، تحرير 03 محاضر عدلية، تحرير مخالفة صحية.
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