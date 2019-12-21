القبض على 12 شخصًا لتورطهم في قضايا حق عام بالقيروان

قامت وحدات منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة بمشاركة وحدات أمنيّة تابعة لإقليم الأمن الوطني بالقيروان والفوج الجهوي لحفظ النظام بالجهة بحملة أمنيّة، وذلك في إطار مقاومة كلّ أنواع الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.



