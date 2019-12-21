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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الهلال جول live Hilal

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر مساء اليوم 21 من ديسمبر في انطلاق منافسات تحديد المركز الثالث من فاعليات بطولة كأس العالم للأندية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر حيث يلتقي الفريقين على ارض ملعب خليفة الدولي فى تغطية مباشرة للمباراة مشاهدة مباراة اليوم مباشر ونتابع اللقاء الذى يجمع الفريقين في اطار منافسات بطولة كأس العالم للاندية فى تغطية مباشرة.

مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال مع مونتيري فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية كورة مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى كلا من الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز وتحقيق الترتيب الثالث في البطولة العالمية التى تستضيفها قطر حاليا مشاهدة مباريات اليوم لايف نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم في بطولة كأس العالم للاندية فى خدمة مجانية لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية.

بث مباشر مباراة الهلال ومونتيري فى تغطية حية بدون تقطيع فى مواجهات تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية مباشر لايف.

بث مباشر مباراة اليوم فى مواجهة نارية تجمع بين فريق الهلال السعودي مع فريق مونتيري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية ونتابع اللقاء مساء اليوم لايف فى تحديث مستمر للمباراة بدون تقطيع.

بطولة كأس العالم للأندية – تحديد المركز الثالث

موعد مباراة الهلال مع مونتيري

توقيت الساعة 4:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى سوريا

توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى فلسطين


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