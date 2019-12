بيلي إيليش تعترف بإعجابها بجاستن بيبر

انضمت المغنية الشابة بيلي إيليش، في يوم الخميس، إلى قاعة مشاهير The Late Late Show Carpool Karaoke، وكانت مليئة بإجازات الرقص والحنين إلى جانب الكثير من المفاجآت، غنت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا وهي ترتدي سترة مخططة كبيرة الحجم وشعرها الأسود النابض بالحياة، إلى جانب أغنياتها الناجحة "Bad Guy"، " all the good girls go to hell"، " "ocean eyesو "when the party's over".



بعد أداء عالي الطاقة لأغنتها المرشحة لجرامي "Bad Guy"، تذكرت بيلي، وهي من بيليبر منذ فترة طويلة، اللحظة التي قابلت فيها جاستن بيبر في مهرجان Coachella 2018.



وقالت بيلي للمضيف جيمس كوردن: "طوال عطلة نهاية الأسبوع في Coachella، كنت مثلًا، لا تفاجئني بجاستن بيبر، لا أستطيع تحمله، لا أستطيع... يجب أن أقوم بهذا العرض وجاستن بيبر سيكون هناك، وهكذا ذهبنا لرؤية أريانا غراندي وكنت واقفًا هناك، ورأيت أعرف لغة جسده، وأنا أعلم كيف يقف، وأنا أعرف أين يرتدي سرواله".



وتابعت بيلي: "لذلك نظرت وأنا كنت مثل، لقد وقف هناك فقط، حتى أنه لم يقترب مني، لقد وقف مثل على بعد خمسة أقدام مني، لا يزال تمامًا"، ولحسن الحظ التقطت زميلة الاجتماع المذهل على الفيديو، حتى تتمكن من استعادته إلى الأبد.



بعد ذلك، أثبتت بيلي أنها لا تزال أكبر شخصياتها عن طريق موسيقى الراب التي لا تشوبها شائبة في أغنية جاستن بيبر "Baby".



بالعودة إلى الديسكغرافيا الخاصة بها، غنَ الثنائي "" all the good girls go to hell" ولم يستطع إلا أن أسقط بعض خطوات الرقص على إيقاع الأغنية.



أخذت إستراحة غناء، مضيفة العرض المتأخرة فاجأت بيلي بعزف القيثارة، وقالت لجيمس قبل أن تعالجه بجزء من أغنيتها الأولى على القيثارة مع صديقها – قالت بيلي أنها تعتقد أنها في السابعة من عمرها ثم قفزا إلى غناء أغنيتها "ocean eyes".



أخبرت بيلي المضيف جيمس، أن أغنية "ocean eyes" أعطتها حياتها، أخبرت جيمس بينما بدأت الأغنية في بث الراديو: "كنت في الثالثة عشر من عمري أسجل هذه الأغنية، هذه الأغنية تجعلني عاطفية، حسنًا هذه الأغنية فقط هي السبب في امتلاكي لحياتي".



وإذ كان جيمس لا يزال يشعر بالحنين الى الماضي، أخذ بيلي الى منزل طفولتها في هايلاند بارك، كالاف، وتذكَّرت بالعمل على ألبومها الاول حين ننام جميعا في غرفة نوم الاخ فينياس.