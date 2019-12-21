في بيان رسمي.. "فيرونا الإيطالي" يعتذر عن مواجهة الإفريقي

أعلن فريق فيرونا الإيطالي في بلاغ نشره منذ قليل على موقعه الرسميّ، أنّه لن يشارك في المباراة الوديّة ضدّ النادي الإفريقي المبرمجة يوم الأحد 22 ديسمبر 2019.





وأشارت هيئة الفريق إلى أنّها قام بالاتصالات اللازمة مع الجهة المنظمة بطريقة مباشرة وقرّرت التمسك بقرار عدم المشاركة.



