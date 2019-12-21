العاملون بمركز معلومات "الأمانة العامة" يرفضون نقلهم

وجه عدد كبير من العاملين بمركز معلومات قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام استغاثة لحسين زين رئيس الهيئة، رفضوا فيها نقلهم من مكانهم الحالى، بعد معرفتهم بتعليمات المهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التى قضت بتحويل مقر مركز معلومات الأمانة العامة إلى مكان لماكينات نقل «الأشرطة»، وهو ما رفضه العاملون بالمركز شكلاً وموضوعاً.



