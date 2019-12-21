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العاملون بمركز معلومات "الأمانة العامة" يرفضون نقلهم
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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العدد الورقي - مريم سميح
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وجه عدد كبير من العاملين بمركز معلومات قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام استغاثة لحسين زين رئيس الهيئة، رفضوا فيها نقلهم من مكانهم الحالى، بعد معرفتهم بتعليمات المهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التى قضت بتحويل مقر مركز معلومات الأمانة العامة إلى مكان لماكينات نقل «الأشرطة»، وهو ما رفضه العاملون بالمركز شكلاً وموضوعاً.
وأكد العاملون فى مذكرتهم، أن مركز معلومات الأمانة العامة الأكثر إنتاجا على أرض الواقع منذ عام عكس الكثير من القطاعات الأخرى التى توقفت عن الإنتاج منذ ثورة 2011، ونقل مقرهم يضر بشأن العمل، خاصةً أن هناك أماكن عديدة «مغلقة» ولا تستخدم حالياً داخل مبنى «ماسبيرو». وأضاف موظفو مركز معلومات الأمانة العامة فى استغاثتهم لرئيس الهيئة أن الإدارة الخاصة بهم تدر دخلا بـ «الدولار» للهيئة، بخلاف الجوائز الفضية والذهبية التى حصل عليها المركز خلال السنوات الماضية، كما تم التأكيد لهم من شهور قليلة بأنهم سوف يحصلون على جائزة فضية لقناة «ذاكرة ماسبيرو» وهى القناة المسئول عنها المركز بأكملها وتنقل التراث الخاص بالمبنى.
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