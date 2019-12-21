بث مباشر ارسنال وايفرتون LIVE مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش NOW beIN SPORT

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر ارسنال وايفرتون اليوم السبت الموافق 21-12-2019 قرر نادي آرسنال تأجيل المؤتمر الصحفي للمدرب السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني المؤقت للجانرز؛ وسط تكهنات باقتراب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدرب المساعد لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بتولي مسؤولية الجانرز.





مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون آرسنال يبحث مُنذ أسبوعين عن مدرب جديد، لخلافة أوناي إيمري، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.





مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون وكان من المقرر أنّ يعقد ليونبيرج مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للحديث عن مواجهة إيفرتون في الجولة الثامنة عشرة من البريميرليج، ولكن تقرر تأجيل المؤتمر للغد؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون وأرجعت الصحيفة، قرار التأجيل، إلى اقتراب أرتيتا من تولي مسؤولية الفريق الأول، حيث ترغب إدارة أنّ يكون الحديث الأول للمدرب الإسباني كمدير فني لآرسنال من خلال التواجد أمام الصحفيين.



