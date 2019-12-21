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السكندريون يلتفون حول ميشيل أحد بسيارته أو بدون.. وأحدث ثلاث سيارات اشتراها ونصيحته التى أخذ بها محمد رمضان
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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شهيرة النجار
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شهيرة النجار
حالة من السعادة غمرت السكندرى الأشهر ميشيل أحد وهو يتجول داخل أحد مولات الإسكندرية الجمعة الماضية عندما التف حوله الكبار الصغار وهو على قدميه بدون إحدى سياراته الأشهر فى الوطن العربى وليس مصر يطلبون التقاط الصور معه لأنهم يحبونه، ميشيل أحد الذى يتمتع بشهرة وشعبية وسط أهل الإسكندرية من كل الأعمار تعافى من الجراحة التى أجراها مؤخرا بفرنسا بفضل إرادته والمواظبة على المشى يوميا بالمنتزه ومواظبة الذهاب للجلوس يوميا على يخته الجديد الذى استبدله بالقديم ودعوة أصدقائه لمشاركته أوقات سعادته فيه، وكان ميشيل قد اشترى منذ فترة بسيطة أحدث ثلاث سيارات فيرارى زرقاء ولامبرجينى والمرسيدس ماى باخ الحديثة والأخيرة مازالت بدون نمر وشهرته تسمح له يسير بها بدون نمر، وميشيل أحد يعد فى السنوات الأخيرة هو الأب الروحى للفنان محمد رمضان الذى ولدت بينهما صداقة كبيرة بعد شراء الأخير من ميشيل سيارتين لامبرجينى وفيرارى منذ عدة أعوام وكان ذلك حديث الناس وقتها، ميشيل نصح رمضان بعدم استفزاز الناس بالإعلان والتصوير المستمر داخل السيارات الحديثة له وبالفعل استمع رمضان له لدرجة أنه اشترى سيارتين أخريين بخلاف الاثنين الأولين لتصبح المحصلة أربع سيارات من ميشيل أحد ولم يفصح عنها ويلتقط الصور فى السيارتين الأخريين، رمضان عندما صور أغنيته نمبر وان كانت فى سيارة ميشيل أحد الجديدة. ميشيل الحقيقة حالة جميلة من الود ومحب للناس والكل مجمع على حبه.. ألف سلامة.
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