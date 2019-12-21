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«يلا شووت Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر Saudi جول العرب ONLINE رابط ماتش الهلال bein LIVE

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
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نبدأ معكم نشر موعد مباراة الهلال ومونتيري اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، والتي ستكون علي المركز الثالث والرابع ، نادي القرن السعودي كان من الممكن أن يصل إلي النهائي أمام فريق ليفربول ، ولكن الحظ كان أمام النادي المكسيكي في ربع النهائي ليخرج الهلال خاسر في لقاء فلامينغو بثلاثية مقابل هدف ، في المقابل يدخل مونتيري بالهزيمة أمام الريدز المشارك في صفوفه النجم المصري محمد صلاح بهدفين مقابل هدف ، وننتظر لقاء سيكون قوي بين الفريقي لتحديد المركز الثالث..

يدخل فريق الهلال لقاء اليوم ، ولاعبي تأمل في الفوز باللمركز الثالث في بطولة كأس العالم ليكون من افضل الفريق التي شاركت في البطولة في اسيا ، من المنتظر لفريق الهلال مباراته القادمة أيضا أمام الحزم في الدوري المحلي بعد رجوعه مباشرةً..

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي  كل جديد عن موعد الهلال ومونتيري في لقاء ضمن مباريات كأس العالم للأندية اليوم لتحديد المركز 3 والتي ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة و الخامسة والنصف بتوقيت الرياض ..

موعد مباراة الهلال ومونتيري
والان تعرف علي موعد مباراة الهلال ومونتيري :

المباراة الهلال × مونتيري
البطولة كأس العالم للأندية 2019
الموعد 21/12/2019
التوقيت الساعة 17:30 في الرياض


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موعد مباراة الهلال ومونتيري مباريات كاس العالم للاندية الهلال ومونتيري

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