نجلاء فتحي.. رحلة بين الحياة والفن والمحن

الفنان نجلاء فتحي واحدة من جميلات وعظيمات الفن المصري، فما بين جمال الطلة وإتقان الأداء احتلت مكانة متميزة لسنوات طويل وحتى الآن ورغم ابتعادها عن الأضواء، لازال وجود اسمها على تتر اى عمل فني علامة تميز.



ولدت الفنانة الرقيقة نجلاء فتحي في مثل هذا اليوم من عام 1951 لوالدين مصريين من أصل شركسي، للاسف انفصال والديها فعاشت جزء من طفولتها في الفيوم وجزء في القاهرة، واسمها الحقيقي هو فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي.



اختار لها الفنان عبد الحليم حافظ اسم نجلاء فتحي ليكون اسمها الفني ، فبعد أن رآها مكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد بالصدفة البحتة في الإسكندرية وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، فاستشارت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في ذلك لأنه كان صديقا مقربا للأسرة.

شجعها عبد الحليم حافظ على خوض التجربة واختار لها اسم (نجلاء)،وكان أول أعمالها مشاركتها في فيلم الأصدقاء الثلاث مع يوسف شعبان وحسن يوسف ومن إخراج محمد ضياء الدين عام 1966وهي لم تتجاوز الـ15.



تزوجت نجلاء فتحي أكثر من مرة، ومنها زيجتها من والد ابنتها الوحيدة ياسمين وهو المهندس سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم امبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة وهو الشقيق الاكبر خالد ابو النجا.

كما تزوجت من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995 وكان زواج ناجح استمر حتى وفاته وحزنت نجلاء فتحي على وفاته بشدة، وكانت هى من طلبت منه الزواج وسعد هو بذلك لأنه وجدها شخصية قوية وذكية ومرحة، وستضفي بهجة لحياته.



تعرض نجلاء لأكثر من محنة مرضية، فبعد إنجابها ابنتها اكتشفت أنها مصابة بعيب خلقي في القلب، وكانت صدمة لها جعلتها تحاول إلقاء نفسها من النافذة لكن والدتها منعتها من ذلك.



وأُصيبت النجمة المصرية بمرض نادر ومستعصٍ هو مرض الصدفية وزادت عليها الأعراض حتى وصلت إلى العظام فسافرت على إثره إلى سويسرا في 2015.



وكشف وقتها زوجها الإعلامي حمدي قنديل أن نجلاء أُصيبت بالمرض قبل سفرها للعلاج بعام، وبعد مرور عام على علاجها، ظهرت نجلاء بصحة جيدة في 2016.



نجحت نجلاء فتحي في ان تحافظ على مكانة مميزة لها لعقود، ففي حقبة الستينات قدمت العديد من الأعمال لكن حقبة السبعينات شهدت أكثر أعمالها، كذلك قدمت فى حقبة الثمانينات الكثير من الأعمال، وفي التسعينات كانت لها تجربة جديدة حيث أنه في عام 1990 انشأت شركة إنتاج فني وأول أعمالها كان فيلم سوبر ماركت والى جانب ذلك الفيلم قدمت ست افلام اخرى فقط، ليشهد عام 2000 أخر أعمالها حيث قدمت مسلسل زي القمر، فيلمي" كونشرتو في درب السعادة" و"بطل من الجنوب".



قدمت الفنانة نجلاء فتحي أعمال متنوعة ما بين الرومانسي والإجتماعى والكوميدي ومن افلامها فيلم" نص ساعة جواز"، فيلم "غرام تلميذة"، فيلم "صراع المحترفين"، فيلم" ابن الشيطان"، وايضا افلام "شباب يحترق"، "البنات لازم تتجوز"، "دمي ودموعي وإبتسامتي"، "عاشق الروح"، وقدمت بعض الأفلام التي كانت إعادة لبضعة أفلام من أفلام الفنانة فاتن حمامة مثلها الأعلى، مثل فيلم (حب وكبرياء) عن فيلم (ارحم دموعي)، وفيلم (اذكريني) عن فيلم (بين الأطلال)، اضافة إلى أفلام "المرأة الحديدية" ، "أحلام هند وكاميليا"،" ديسكو ديسكو" و"الجراج".

