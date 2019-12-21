Advertisements
Advertisements
Advertisements

بني سويف والبنك الأهلي في صراع ساخن على قمة مجموعة الصعيد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:10 م
Advertisements
البنك الأهلي
البنك الأهلي
محمد الحسيني
Advertisements


مواجهة هامة ينتظرها عشاق كرة القدم بصعيد مصر وذلك عندما يحل البنك الأهلى ضيفا على بنى سويف غداً الأحد فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف بمنافسات الاسبوع العشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي جهز كافة أسلحته وأوراقه الرابحة خلال الفترة الماضية واستعاد جهود محمود عاطف ' ميسي ' ومحمد ميخا وهارزن اسماعيل ثلاثى الفريق الغائبين عن المباريات الماضية للإصابة .

كما ظهر لتدريبات الفريق السويفي العديد من اللاعبين بمستوى متميز وسط اهتمام كبير بالمباراة وحصد الثلاث نقاط بجانب حرص باهر بهجت الزهيري أمين الصندوق و على جابر وأحمد سيف النصر ومحمد الواضح ابو جبل أعضاء مجلس الإدارة وياسر التونى مدير الكرة على حضور تدريب الفريق .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 20 نقطة جمعها الفريق من خلال 9 اسابيع الماضية تمثلت فى تحقيق الفوز 6 مرات أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا والإعلاميين وديروط والفيوم فيما تعادل الفريق بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف وخسر أمام الالمونيوم بهدف نظيف .

وتمثل المباراة أهمية كبري للجهاز الفنى لبنى سويف والتى يعتبرها بمثابة ال 6 نقاط ومفتاح الصعود للدورى الممتاز وزيادة فارق الارقام فى النقاط بين الفريق السويفى المتصدر والبنك الأهلى.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الاخيرة امام مضيفه تليفونات بنى سويف بالمباراة التى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

فيما يعكف عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى على استعادة الانتصارات لصفوف الفريق وإعادة ثقة اللاعبين خاصة فى ظل الخسارة الأخيرة أمام ضيفه المنيا الرياضى بملعب البنك الأهلى بالقاهرة .

ويحاول المدير الفنى للبنك الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنى سويف المتصدر وتكثيف الضغط الهجومي عن طريق الثنائى عمرو عزت وعلى صابر وعدم وقوع لاعبي الفريق بأخطاء دفاعية بمناطق الخطورة .

ويحتل البنك الأهلى المركز الثانى برصيد 18 نقطة جمعها من خلال الفوز فى 5 مباريات أمام تليفونات بنى سويف وديروط والفيوم والالمونيوم وسوهاج فيما تعادل بثلاث مباريات أمام الإعلاميين وطهطا وشبان قنا وخسر مباراته أمام المنيا .

هدّافي بني سويف

محمود بكري "هدفين" - كريم أشرف "هدفين" - محمود مكي "هدفين" - حسام البدري - حسام عيسى - علي وزة - بلال سالم - مصطفى صلاح بليه .
هدّافي البنك الاهلي

عمرو عزت 5 أهداف - اسلام صلاح "هدفين" - محمد لعبه "هدفين" - محمد حامد - أحمد حامد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بني سويف الدوري المصري البنك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ يوم

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 19 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

منذ 38 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعاقب ناشئيه على السقوط أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة طلاب بالمقطم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خطة "هازارد" تضم كيليان مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

4 جولات تفصل حلم جماهير بني سويف عن الصعود للممتاز

مواجهات نارية لبنى سويف وسوهاج والبنك الأهلي والمنيا والفيوم بالقسم الثاني

ملامح وأرقام أندية الصعيد بعد مرور 4 جولات من القسم الثاني

مواجهات قوية للبنك وبني سويف والمنيا والفيوم وطهطا وسوهاج في صراع القسم الثاني

بنى سويف يستضيف الإعلاميين بمظاليم الصعيد

اليوم.. تليفونات بنى سويف في ضيافة شبان قنا بالقسم الثاني

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:26 ص

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

01:08 م

عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد

11:21 ص

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

07:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status