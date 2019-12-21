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مستشار بأكاديمية ناصر: مصر قادرة على حماية أمنها القومي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:08 م
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اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
رقية جمال
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قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مخطط إضعاف ليبيا والسودان يستهدف قص أذرع الدعم والضغط على كيان جمهورية مصر العربية؛ لكون هاتين الدولتين تمثلان الحدود البرية لمصر، وحال حدوث صراعات مستقبلية يكون اتجاه الدعم من ليبيا والسودان.

وأوضح "العمدة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أن نصر أكتوبر 73 الذي أبهر العالم أجمع حققه الشباب المصري، وهو إعجاز علمي يدرس، ولذا يتم استهداف المصري؛ وهذا سبب أن الاستراتيجية الجديدة للقيادة السياسية الحالية التعاون مع الشباب وتمكينهم وإظهارهم، مشيرًا إلى "أننا نمتلك معطيات لمجابهة التحديات من أي اتجاه وتقريب وجهات النظر، وهذا الهدف الرئيسي لمنتديات الشباب".

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن اتحادنا وقوتنا يجعلنا قادرين على مجابهة أي تحديات، مشددًا على ضرورة أن تكون حلول المشاكل الإفريقية من داخل القارة الإفريقية كما أكد الرئيس السيسي، موضحًا أن ليبيا والسودان وفلسطين والأردن هي أمن قومي مصري مباشر، ومصر لها حدود مع ليبيا حوالي 1115 كيلو متر، والعوار الأمني بها أصبح حاضنة للإرهابيين وحجم غير عادي للأسلحة منذ عهد القذافي، وأصبحت تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر بما تمتلكه من القدرات قادرة على حماية أمنها القومي والركائز الاقتصادية في أي مكان، مستدلًا على ذلك بالرد المصري على مقتل 21 مصريا على يد داعش في ليبيا.
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