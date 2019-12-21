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عاجل.. زيدان يضحي بأفضل لاعب في العالم
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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الفجر الرياضي
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زاد موقف بقاء لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم غموضًا مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد خروجه من التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.
وكشفت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية عن أن مودريتش يعرف جيدًا أن بقاءه في ريال مدريد
لم يعد مضمونًا وأنه سيكون خارج قلعة سانتياجو برنابيو وإلا الجلوس على دكة
البدلاء للأوروجوياني ىفيدي فالفيردي.
وأكدت أن مودريتش سيرحل في الميركاتو الصيفي للبحث عن ناد آخر يستطيع من خلاله
المشاركة المستمرة والعودة مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر خاصة أنه مطلوب في إنتر
ميلان الإيطالي.
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