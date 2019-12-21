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"الإسكان": تسليم مدرسة وتوفير أتوبيسات نقل جماعي بمدينة حدائق أكتوبر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:09 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم تسليم مدرسة للتعليم الأساسي سعة ٣٣ فصلا بمنطقة ٦٤٥ عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، تمهيداً لتشغيلها لخدمة قاطني المدينة.


وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود: يأتي ذلك ضمن خُطة توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع الخدمات المتبقية بالمنطقة تباعاً، وبالتزامن مع تسليم الوحدات للمواطنين بهذه المنطقة.


وفي سياق آخر، قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة: تم توفير عدد ٣ أتوبيسات نقل جماعي لخدمة سكان مناطق (٨٠٠ فدان للإسكان الاجتماعي - منطقة ابني بيتك ٦ - إسكان دجلة) بالمدينة، وذلك من حساب مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأضاف المهندس مجدي يوسف: سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة المسارات المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة، موضحاً أن ذلك يأتي دعماً لمنظومة المواصلات القائمة بالمدينة، ولتوفير مواصلات  آمنة ومنخفضة التكلُفة.


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