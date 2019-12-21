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«رابط بين سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة برشلونة ومونتيري goalarab يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف برشلونة اليوم Messi

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:08 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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التكشيل المتوقع لمباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس والقنوات الناقلة ،يعيش مشجعي برشلونة حالة من القلق والخوف هذه الفترة، خاصة بعد الأداء المُخيب الذي ظهر به لاعبي برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وكيف أن برشلونة خسر معركة وسط الميدان وتعرض لهجمات خطيرة وكان ريال مدريد أفضل في أغلب فترات المباراة وأقرب للفوز، وهو أمر لم يتعود عليه مشجعي برشلونة منذ أيام المدرب بيب جوارديولا.

وهو التعادل الثاني لبرشلونة بعدما تعادل أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق، وتعادل ثانيا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد سلبيا بدون أهداف، وهو ما يثير قلق مشجعي البلاوجرانا الذين يريدون رحيل المدرب فالفيردي قبل وقوع الكارثة وخسارة الليجا والخروج من دوري الأبطال كما حدث في الموسمين السابقين.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ألافيس والقنوات الناقلة
وضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا الإسبانية يحل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفا على فريق برشلونة في عقر داره على ملعب الكامب نو في كاتلونيا، وستكون المباراة غدا بإذن الله تعالي السبت 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءا “17:00” بتوقيت مصر، والسادسة مساءا “18:00” بتوقيت السعودية، والسابعة مساءا “19:00” بتوقيت دبي.

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رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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