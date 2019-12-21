الجنيه المصري يحصد لقب الأفضل مقابل الدولار خلال 2019 (انفوجراف)





حصد الجنيه المصري لقب أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2019 وذلك وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي- خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.





العملات المستقرة مقابل الدولار خلال 2019

بحسب انفرجراف نشره مجلس الوزراء فإن العملات التي شهدت استقراراً في أسعار الصرف أمام الدولار، هما الريال السعودي والدرهم الإماراتي، أما العملات التي شهدت تراجعاً في أسعار الصرف أمام الدولار، فيأتي في مقدمتها البيزو الأرجنتيني بنسبة تراجع 58.9%، يليه الليرة التركية بنسبة تراجع بلغت 11%، ثم الروبية الباكستانية بنسبة تراجع 10.8%، ثم البيزو التشيلي بنسبة تراجع 9.2%.





وجاء في الإنفوجراف، إشارة وكالة "بلومبرج" إلى استمرار احتفاظ الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبيل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلاندي بمعدل تغير بلغ 6.7%.



