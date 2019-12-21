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الجنيه المصري يحصد لقب الأفضل مقابل الدولار خلال 2019 (انفوجراف)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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الجنيه المصري
الجنيه المصري
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حصد الجنيه المصري لقب أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2019 وذلك وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي- خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.

العملات المستقرة مقابل الدولار خلال 2019
بحسب انفرجراف نشره مجلس الوزراء فإن العملات التي شهدت استقراراً في أسعار الصرف أمام الدولار، هما الريال السعودي والدرهم الإماراتي، أما العملات التي شهدت تراجعاً في أسعار الصرف أمام الدولار، فيأتي في مقدمتها البيزو الأرجنتيني بنسبة تراجع 58.9%، يليه الليرة التركية بنسبة تراجع بلغت 11%، ثم الروبية الباكستانية بنسبة تراجع 10.8%، ثم البيزو التشيلي بنسبة تراجع 9.2%.

وجاء في الإنفوجراف، إشارة وكالة "بلومبرج" إلى استمرار احتفاظ الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبيل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلاندي بمعدل تغير بلغ 6.7%.

الجنيه المصري يحصد لقب الأفضل مقابل الدولار خلال 2019 (انفوجراف)

أداء الجنيه المصري خلال 2019
وأبرز الإنفوجراف، أن الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري تمثلت أيضاً في تحقيق زيادة في أهم موارد النقد الأجنبي في عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 31,3%، لتصل إلى 28,5 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 21,7 مليار دولار عام 2016/2017، وكذلك زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186,4%، لتصل إلى 12,6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4,4 مليار دولار عام 2016/2017، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.3%، لتصل إلى 5,7 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار عام 2016/2017.

الجنيه المصري يحصد لقب الأفضل مقابل الدولار خلال 2019 (انفوجراف)
ماذا قالت المؤسسات الدولية عن الجنيه

وبشأن أبرز إشادات المؤسسات الدولية بأداء الجنيه المصري، فقد جاء في الإنفوجراف، تأكيد بنك الإمارات دبي الوطني أن السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري هي الأفضل أداءً على مستوى العالم عام 2019 مع توقعه بالاستمرارية في المزيد من التحسن في الأداء خلال عام 2020، وكذلك إشارة "فاينانشال تايمز"، إلى أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يشهد الجنيه المصري تحسناً في الأداء.


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