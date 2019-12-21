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رابط Live مشاهدة مباراة برشلونة والافيس في الليجا اليوم السبت 21 – 12 – 2019 بث مباشر Barcelona live

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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تشكيل برشلونة اليوم ضد ديبورتيفو آلافيس
من المحتمل أن يلعب أرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بالتشكيل التالي في مواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم في حراسة المرمى مارك أندرية تير شتيجن وفي خط الدفاع كل من نيكولاس سيميدو  وجيرداد بيكيه ولينجليت وجوردي ألبا وفي خط الوسط كل من سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دى يونج وأرتور فيدال وفي خط الهجوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

تشكيل ديبورتيفو آلافيس اليوم ضد برشلونة
من المحتمل أن يلعب فريق ديبورتيفو الأفيس بالتشكيل التالي اليوم: في حراسة المرمى فيرناندو باتشيكو وفي خط الدفاع كل من روبين دوارتي – رودريجو إيلي – فيكتور لاجوارديا – تشيمو نافارو وفي خط الوسط كل من بورخا ساينز – مانو جارسيا – مبارك واكاسو وثلاثي خط هجوم مكون من أوليفر بوركي – لوكاس بيريز – أليكس فيدال.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة مع الغريم التقليدي فريق ريال مدريد في الكلاسيكو بدون أهداف وحافظ الفريقين على الصدارة والوصافة، يريد برشلونة زيادة الفارق اليوم بالفوز على فريق الأفيس.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو الأفيس
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.
5:00 مساءاً بتوقيت مصر.
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.
5:00 مساءاً بتوقيت مملكة الأردن.
7:00 مساءاً بحسب ميقات دولة الإمارات.
ستكون المباراة على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة، المباراة ستكون بقيادة الحكم: ماريو ميليرو لوبيز، كما أن المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الثالثة بتعليق علي محمد علي.


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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد في الكلاسيكو

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