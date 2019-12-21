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يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة تريزجيه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون هناك الكثير أيضا يتابع مباريات أستون فيلا هذا الموسم بجود محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي وهما اثنين من أهم لاعبي أستون فيلا هذا الموسم في البريميرليج، ونحن على مشارف انطلاق الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وسنتحدث عن موعد مباراة أستون فيلا القادمة.

مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون موعد مباراة أستون فيلا القادمة ضد ساوثهامبتون بقيادة تريزيجيه والمحمدي
وعلى ملعب فيلا بارك معقل الفريق العريق أستون فيلا تقام مباراة الأسبوع الثامن عشر في منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بين فريق أستون فيلا وفريق ساوثهامبتون، وتُقام المباراة بإذن الله تعالى يوم السبت القادم بتاريخ 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
وبالرغم من أن الفريقان يقدم مستوى طيب ورائع هذا الموسم، ولكن هذا لا يكفي في البريميرليج وأنت بين كبار القوم وأفضل الأندية الأوروبية، فالفريقان في دائرة الهبوط الخطيرة وينافسون بقوة للخروج من هذه المنقطة، حيث يقع أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وبنفس الرصيد من النقاط يقع ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر خلف أستون فيلا تماما.

مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون لذا فالفريقان يبحثان عن الفوز في هذه المباراة بقوة ليبتعدا شيئا فشيئا عن شبح الهبوط، وبالتالي ستكون مباراة قوية للغاية حيث يخشي الفريقان الخسارة وزيادة الجراح والاستمرار في دائرة الهبوط، لذا فسيلعب الفريقان بقوة من أجل الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون جدير بالذكر أن الفريقان تعرضا لخسارة في الجولة السابقة، حيث خسر أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، وخسر ساوثهامبتون أيضا ضد ويست هام يونايتد بهدف دون رد، مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون. 

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