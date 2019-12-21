تدشين معمودية دير الأنبا بيشوي بالقاهرة

دشن الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون صباح أمس الجمعة، معمودية كنيسة مقر دير الأنبا بيشوي بالقاهرة.





وترأس نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها وخلاله رسم نيافته مجموعة من الشمامسة للخدمة بالكنيسة.





وبدأ صلاة القداس الالهي بطقس رفع بخور باكر بمشاركة لفيف من مجمع رهبان الدير.





وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح بقيادة خورس من الشمامسة، وسط حضور عدد محدود من اقباط المنطقة.



