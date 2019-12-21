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تدشين معمودية دير الأنبا بيشوي بالقاهرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
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دشن الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون صباح أمس الجمعة، معمودية كنيسة مقر دير الأنبا بيشوي بالقاهرة.

وترأس نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها وخلاله رسم نيافته مجموعة من الشمامسة للخدمة بالكنيسة.

وبدأ صلاة القداس الالهي بطقس رفع بخور باكر بمشاركة لفيف من مجمع رهبان الدير.

وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح بقيادة خورس من الشمامسة، وسط حضور عدد محدود من اقباط المنطقة.

ويقع مقر الدير في 23 شاع الكنيسة المرقسية - كلوت بك، ولدير الانبا بيشوي عدة مقرات منها في الاسكندرية في 17 شارع أحمد فؤاد درويش المتفرع من شارع عبد الحميد العبادي من شارع سوريا، رشدي، بولكلي.
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معمودية الأنبا بيشوي أديرة أخبار مصر

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